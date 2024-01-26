Джокович проиграл на Australian Open впервые за 2195 дней

Неожиданное событие произошло в Мельбурне на Australian Open. Первый номер мирового рейтинга сербский теннисист Новак Джокович проиграл в полуфинале 22-летнему итальянцу Яннику Синнеру. Об этом пишет РИА Новости.

Итальянец, занявший четвертое место на турнире, выиграл со счетом 6:1, 6:2, 6:7 (6:8), 6:3, проведя на корте 3 часа и 22 минуты. Впервые Синнер вышел в финал на турнире Большого шлема.

Для Джоковича же это первое поражение в полуфинале Australian Open. Ранее он выходил в полуфинал 10 раз и всегда побеждал. Ему также принадлежат рекорды по числу побед на турнирах Большого шлема – 24 раза. Однако его рекордная серия из 33 побед на Australian Open была нарушена. В последний раз Джокович проиграл на этом турнире 2 195 дней назад. Он пропустил турнир в 2022 году по причине отсутствия прививки от коронавируса.