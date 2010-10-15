Джэфф Платт, ХК «Динамо» (Минск): Для Коваля было важно сыграть в Беларуси после ухода из «Динамо»

11 октября на «Минск-Арене» состоялся очередной тур чемпионата КХЛ. «Динамо» принимало «Атлант». Но главное событие вечера – это, конечно, дуэль вратарей сборной Беларуси – Мезина и Коваля, перешедшего в подмосковную команду в межсезонье. Больше-то и смотреть было не на что.

Марек Сикора, главный тренер ХК «Динамо» (Минск):

Игроки боятся играть, боятся сделать ошибку. Я считаю, что еще сказывается усталость. Но, думаю, страх преобладает.

На один вопрос чешский специалист не дал ответа. Возможно, Сикора и правда не знает, кого или чего именно боялись минские хоккеисты.



«Атланта», вроде, боятся и нечего. Команда идет на предпоследнем месте в турнирной таблице Западной конференции. Там недавно уволили тренера Николая Борщевского за низкие результаты. Так в чем причина того, что хоккеисты «Динамо» не могут сыграть раскрепощено, в полную силу перед своими болельщиками?

Дэвид Немировски, ХК «Динамо»:

Я знаю, что у меня нет уверенности. Сложно забивать в этом сезоне. Давление идет на тренерский штаб, на игроков. Каждый раз можно услышать, что не забьем, не забьем. Это напрягает.

Немировски, между прочим, может матч занести себе в актив. Именно он открыл счет под занавес первого периода. Да еще как: пустив шайбу точно в угол, к тому же, стоя к воротам. В тот момент единственную ошибку допустил Виталий Коваль, чье появление на льду стало существенным фактором встречи.

Джэфф Плат, ХК «Динамо»:

Когда я выходил на игру, думал, что в воротах соперника стоит Коваль. Не то, чтобы мы отрабатывали игру против него. Помню, что первый мой бросок летел мимо, а все остальные Виталий выуживал ловушкой. Я думаю, для него было очень важно сыграть в Беларуси после ухода из «Динамо».

Коваль, действительно, сыграл великолепно, заставив в очередной раз усомниться в профпригодности динамовского руководства. В «Атланте» наш вратарь оттеснил в резерв сильного российского голкипера Константина Барулина, известного по выступлениям за ЦСКА и сборную России.

Вячеслав Уваев, и.о. главного тренера ХК «Атлант» (Мытищи):

У нас два равных вратаря. Есть определенный план от игры к игре, поэтому никаких сомнений не было в том, что Виталий будет играть в воротах.

Барулин, к слову, блестяще защищал ворота «Атланта» в предыдущей встрече, с родным ЦСКА. И подмосковные хоккеисты тогда выиграли – 3:2. Но на минский матч Уваев поставил Коваля. И его 39 сэйвов подтвердили правоту наставника.

Виталий Коваль, ХК «Атлант»:

Я даже не знаю. Костя здорово сыграл. Для меня было сюрпризом то, что я попал в стартовый состав. Но сюрприз, безусловно, приятный.

Счет в дуэли – 1:1. На ошибку Коваля в первом периоде, Мезин ответил своей в третьем, пропустив от Эдуарда Левандовского необязательную шайбу.

В силу того, что рядом со скамейкой «Динамо» всю игру стоял Роберт Эш, любой промах Мезина нынче воспринимается особенно остро.

Марек Сикора, главный тренер ХК «Динамо» (Минск):

Эш тренируется с Петром Ярошем. Очень старается. Сегодня Андрей стоял отлично, и я не хочу загадывать наперед.

Как будет с Эшем – увидим, а игра с «Атлантом» медленно, но уверенно сползла к серии буллитов. Виноват в пропущенной шайбе Мезин или нет – не важно. Но, забивая так мало, выиграть почти невозможно – это факт.

Джэфф Плат, ХК «Динамо»:

У нас было очень-очень много возможностей. Мы могли забросить совершенно дурацкие, ужасные голы, но даже их не забивали. Что поделать. Это хоккей.

Серия буллитов подчеркнула – в кризисе обе команды. Сергей Мозякин вряд ли припомнит другой случай, когда он дважды кряду не мог забить штрафной бросок. Неудача подстерегла и Уэллвуда, и только Збынек Иргл сумел переиграть Андрея Мезина.

Его визави Коваль также спокойно прочитал замыслы Мелешко и Глазачева. Но в который уж раз «Динамо» спас Джэфф Плат. Не будь канадца, шестое поражение не заставило бы себя ждать.

Виталий Коваль, ХК «Атлант»:

У людей, которые исполняют буллиты в «Динамо», много вариантов, много различных опций. Тяжело как-то предугадать. В итоге мы проиграли, Больше повезло «Динамо». Что поделаешь.

Еще раз вернемся к дуэли Мезин – Коваль. Она доказала как минимум то, что с вратарями у сборной Беларуси проблем не предвидится. А Коваль, кстати, пересмотрел былые обиды и приехать в национальную команду согласился.

Виталий Коваль, ХК «Атлант»:

Естественно, если я получу приглашение, то обязательно приеду. Тут нет никаких вопросов.