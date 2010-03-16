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Двумя бронзовыми наградами пополнилась копилка сборной Беларуси на зимней Паралимпиаде в канадском Ванкувере

16 марта 2010 13:10
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В женской лыжной гонке на 15 километров третье место завоевала прославленная белорусская паралимпийка, 42-летняя гродненчанка Ядвига Скоробогатая.

Чемпионка и неоднократная медалистка прошлых Паралимпиад преодолела дистанцию за 49 минут и 19 секунд, уступив 4 с небольшим минуты чемпионке – Верене Бентеле из Германии.

На третью ступень пьедестала почёта взошёл и 31-летний могилевчанин Василий Шаптебой . Чемпион летней Паралипиады-2004 на велотандеме, призёр зимних Паралипийских игр 2006 года, завоевал бронзовую награду Ванкувера-2010 в лыжной гонке на 20 километров, в которой белорус показал результат 52 минуты и 22 с половиной секунды, что всего лишь на 1 минуту и 8 секунд медленнее , чем у победителя – канадца Брайана Маккивера.

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