Двух белорусских хоккеистов вызвали на предсезонные сборы клубов НХЛ

Ряды «Тампы» пополнил Усов. «Молнии» уже собрались в полном составе. Кроме тренировок, запланирован турнир проспектов. Соревноваться предстоит с новичками «Каролины», «Флориды» и «Нешвилла». Напомним, прошлый сезон Усов провел в фарме «Тампы».

Другой наш соотечественник Егор Сидоров попытается закрепиться в «Анахайме». Правда, рассчитывать на место в основе или даже фарме «уток» можно с трудом. Скорее, форвард будет играть в Западной хоккейной лиге. Минувший год белорус может смело занести себе в актив. Только в плей-офф в 16 встречах он набрал 19 очков.