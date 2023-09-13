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Двух белорусских хоккеистов вызвали на предсезонные сборы клубов НХЛ

13 сентября 2023 13:57
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Двое белорусских исполнителей вызваны на предсезонные сборы клубов Национальной хоккейной лиги. Приглашения получили Илья Усов и Егор Сидоров, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Двух белорусских хоккеистов вызвали на предсезонные сборы клубов НХЛ-1

Ряды «Тампы» пополнил Усов. «Молнии» уже собрались в полном составе. Кроме тренировок, запланирован турнир проспектов. Соревноваться предстоит с новичками «Каролины», «Флориды» и «Нешвилла». Напомним, прошлый сезон Усов провел в фарме «Тампы».

Другой наш соотечественник Егор Сидоров попытается закрепиться в «Анахайме». Правда, рассчитывать на место в основе или даже фарме «уток» можно с трудом. Скорее, форвард будет играть в Западной хоккейной лиге. Минувший год белорус может смело занести себе в актив. Только в плей-офф в 16 встречах он набрал 19 очков.

# Хоккей # Фотофакт

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