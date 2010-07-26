Двойной дебют: Виталий Киеня (Лида) и Илья Шакуро (Минск)

Супер средний вес до 76 кг 600 гр. Весовая категория очень серьезная. Бой между Виталием Киеня (Лида, Беларусь) и Ильей Шакуро (Минск, Беларусь).

Илья Шакуро уже успел зарекомендовать себя на профессиональном ринге Беларуси. Провел несколько интересных поединков, выглядит очень неплохо во всех своих последних боях. На данный момент ситуация с его рекорд такова: 3 победы, из них 2 нокаутом, 2 досрочных поражения. Свои поражения он потерпел на старте карьеры. Последние удачные бои принесли для него серьезную подвижку, он уже 3 номер в рейтинге супер среднего веса. К этому бою Шакура готовился очень серьезно.

У Виталия Киени этот бой – дебют. Прямо скажем, он выбрал не очень подходящего соперника для дебюта. Илья Шакура – боксер прогрессирующий, легче было бы начинать с соперником более равным себе по классу. У Ильи Шакуро, к тому же, огромное преимущество в росте. Если этим преимуществом воспользоваться в полной мере, то бой будет носить односторонний порядок.