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Двигаемся дальше: Азаренко прошла в 1/16 Уимблдона

05 июля 2017 13:28
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Новости Беларуси. Теннисистка Виктория Азаренко сыграет в 1/16 Уимблдонского турнира. Во втором круге спортсменка обыграла 16-ую ракетку мира – Елену Веснину из России. Матч закончился со счетом 6:3,6:3.

Двигаемся дальше: Азаренко прошла в 1/16 Уимблдона-1

Фото: Getty Images

Накануне матча Азаренко сказала, что «Елена очень непростой игрок, который показывает хороший результат. И в прошлом году она была в полуфинале. Матч будет сложный, потому что мы дружим много лет и непросто играть друг против друга».

Двигаемся дальше: Азаренко прошла в 1/16 Уимблдона-4

Фото: vichka35

Следующая встреча на этом турнире у белорусской теннисистки состоится с Хизер Уотсон из Великобритании.

Напомним, что около года Азаренко не принимала участие в турнирах, потому что в конце 2016 года Виктория стала мамой сына – здесь подробнее.

# Виктория Азаренко # Теннис # Фотофакт

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