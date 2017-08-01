Две медали, пять финалов и шесть рекордов страны: белорусская сборная вернулась с чемпионата мира по водным видам спорта
Новости Беларуси. В сводной таблице чемпионата мира по водным видам спорта, который завершился в Будапеште, Беларусь расположилась на 25-й позиции с двумя бронзовыми наградами, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
У пловцов единственная медаль принадлежит Александре Герасимене на дистанции 50 метров на спине. «Золотая рыбка» прошла водную дорожку по рекорду Европы и установила новое национальное достижение.
Задачи, поставленные тренерским штабом, команда выполнила: помимо медали в нашем активе пять финалов и шесть рекордов Беларуси. Минувшим вечером пловцы вернулись из Венгрии. В аэропорту их встречали представители федерации, друзья, родственники.
Александра Герасименя, бронзовый призер чемпионата мира по водным видам спорта (50 метров на спине):
На спине, в обще, вполне довольна, рекорд личный и приближенный к чемпионке мира. К сожалению, хотелось, конечно, показать лучшие секунды, буквально чуть-чуть не хватило до рекорда мира, к чему, собственно, и стремились.
Наталья Шоломицкая, главный тренер сборной Беларуси по плаванию:
У нас уже давно не было такого результата. Медаль Александры Герасимени, пять финалов, выполнение европейского рекорда, выполнение шести рекордов страны. Все ребята выглядели более чем достойно. Даже ребята, которые выступали в эстафете 4 по 100 вольным стилем и заняли 16 место, это тоже, в принципе, перспектива на лицензию на Олимпийские игры. Они тоже молодцы, особенно те, кто улучшил свои личные достижения.
Вместе с командой пловцов вернулась в Минск и вторая медалистка форума – Яна Нестерова. Она стала бронзовым призером в хайдайвинге (это прыжки с 20-метровой вышки). Девушка приехала домой всего на пару дней – график ее работы очень плотный.
Яна Нестерова, бронзовый призер чемпионата мира по водным видам спорта (прыжки с 20-метровой вышки):
Рада дома оказаться наконец-то, поеду дальше. Я бы посвятила медаль своей семье, друзьям, людям, которые меня поддерживают.