Две медали, пять финалов и шесть рекордов страны: белорусская сборная вернулась с чемпионата мира по водным видам спорта

Новости Беларуси. В сводной таблице чемпионата мира по водным видам спорта, который завершился в Будапеште, Беларусь расположилась на 25-й позиции с двумя бронзовыми наградами, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

У пловцов единственная медаль принадлежит Александре Герасимене на дистанции 50 метров на спине. «Золотая рыбка» прошла водную дорожку по рекорду Европы и установила новое национальное достижение.

Задачи, поставленные тренерским штабом, команда выполнила: помимо медали в нашем активе пять финалов и шесть рекордов Беларуси. Минувшим вечером пловцы вернулись из Венгрии. В аэропорту их встречали представители федерации, друзья, родственники.