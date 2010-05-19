Две искусственные мини-площадки открылись в Могилевской области в спорт-школах Кировска и Осипович

Несмотря на то, что многие из них уже давно не выходят на поле, их поддержка и помощь в развитии футбольного движения в Беларуси ощущается и сейчас.
Геннадия Невыглас, руководитель Белорусской федерации футбола:
– Безусловно, эта роль бесценна. А именно – их опыт, традиции. В некоторых случаях они помогают повлиять на негативные процессы среди тренеров и судей.
Николай Подшиваленко, ветеран футбола:
– Надо начинать с детско-юношеского футбола. Чтобы мальчики и девочки были приобщены к футболу по месту жительства.