Две искусственные мини-площадки открылись в Могилевской области в спорт-школах Кировска и Осипович

А в самом областном центре сегодня чествовали ветеранов футбола. Это бывшие тренеры, игроки и активисты.

Несмотря на то, что многие из них уже давно не выходят на поле, их поддержка и помощь в развитии футбольного движения в Беларуси ощущается и сейчас.

Геннадия Невыглас, руководитель Белорусской федерации футбола:

– Безусловно, эта роль бесценна. А именно – их опыт, традиции. В некоторых случаях они помогают повлиять на негативные процессы среди тренеров и судей.

Николай Подшиваленко, ветеран футбола:

– Надо начинать с детско-юношеского футбола. Чтобы мальчики и девочки были приобщены к футболу по месту жительства.