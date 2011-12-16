Дважды обыграв клуб «Виенна Флайерс» в чемпионате открытой австрийской элитной лиги, хоккеистки «Пантеры» стартовали и в Открытом женском чемпионате Латвии

«Виенну Флайерс» белоруски обыграли. И уже стартовали в Открытом женском чемпионате Латвии. Наши девушки трудностей не боятся и смело берутся за выступление сразу в двух лигах. При том ставят перед собой максимальные цели.

ХК «Пантера»:

Конечно, первое место.



Безусловно, первое место.

В прошлом сезоне наши хоккеистки соперницам шансов не оставили вовсе, выиграв все матчи. Повторить результат будет трудно. Но разве это значит, что невозможно?

Василий Панков, главный тренер ХК «Пантера»:

Сложнее будет в том плане, что там команды немного сгруппировались: было две команды, а потом сошлись игроки. Думаю, будет посложнее. Команды более-менее укомплектованные.

Оптимизму «пантер» можно позавидовать, и он вполне объясним. С каждой игрой команда выглядит все более уверенно. И последние домашние матчи с соперницами из Австрии – яркое тому подтверждение.

Болельщик:

Прибавляет команда от матча к матчу. Мы смотрели и в Минске, и в Раубичи иногда выезжаем.

Встречу в субботу белоруски провели, что уж скрывать, более чем достойно. Четыре безответные шайбы влетели в ворота «Виенна Флайерс» еще в первом периоде. Нельзя не отметить, что три из них провела Ева Петерсоне. Еще по шайбе забили Лайла Тригубова и Ульяна Войтик, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Василий Панков, главный тренер ХК «Пантера»:

Хорошо начали, потому что были настроены, потому что нам эти два матча нам надо было кровь из носу выигрывать. Выиграли одни, а сегодня получилось так, и я предупреждал своих девчонок, что игра будет другая.

Благодарен девчонкам, они выдержали этот темп и выиграли матч.

Марио Кастнер, главный тренер ХК «Виенна Флайерс»:

Обе игры получились хорошими. Но в первом мачте мы не показали, на что способны, потому что очень устали после дороги. Сегодняшняя встреча у нас сложилась гораздо лучше, но стоит сказать, что с «Пантерой» становится все сложнее играть. Эта команда очень быстро прогрессирует.

Воскресный матч получился куда более напряженным и, следовательно, намного интереснее субботнего. Борьба продолжалась буквально до последних секунд. Отдохнувшие соперницы постоянно вели в счете, но наши девушки показали, что же такое характер, и раз за разом шайбы отыгрывали.

Забивали Карина Шиптицкая, Ева Петерсон, Мария Скворцова, Петра Правликова. А решающую точку в этой встрече поставила Мартина Величкова, мастерски забросив в меньшинстве. 5:4 – «Пантера» вновь победила.

Карина Шиптицкая, ХК «Пантера»:

Мы старались, показали свой характер, что можем победить. И забивали.

Сразу вышли на лед налегке, думали, что сегодня будет игра будет легче, чем вчера. Но соперники собрались.

Иева Петерсоне, ХК «Пантера»:

Соперники собрались. Сначала, может, они не думали, что мы такая сильная команда, но сегодня собрались, потому и нам было так трудно.

Как и хоккеисток, нас не может не радовать, что болельщиков на матчах становится все больше. Есть уже и постоянные, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Болельщик:

Решили поддержать. Мы просто понимаем, насколько заряжает игроков даже минимальная поддержка. Это вдохновляет девчонок.

Если честно, впечатляет, как девушки умеют играть в хоккей. Я сам на любительском уровне занимаюсь хоккеем, представляю, насколько это тяжелый труд. Же5нский хоккей у нас только зарождается. За два года мы ничего не успеем создать. Надо ждать, чтобы выросли свои доморощенные игроки, а потом требовать от девчонок.

И хотя болельщики еще готовы подождать высоких результатов, мы уже сейчас пожелаем белорусским «пантерам» достижения поставленных целей в чемпионате. А, точнее, в двух.