Два «золота» завоевали белорусские грации в групповых упражнениях на этапе кубка мира по художественной гимнастике

Он завершился 23 мая в Минске. Всего на счету белорусских граций – 6 наград.

Две золотые медали добыли наши групповички Ксения Санкович, Марина Гончарова, Алина Тумилович, Александра Осипова и Анастасия Иванькова. Им не было равных в упражнениях с пятью обручами, а также с двумя лентами и тремя скакалками.

В турнире личниц по два раза поднимались на пьедестал Мелита Станюта и Любовь Черкашина. У Станюты бронзовые медали в упражнениях с обручем и скакалкой. Черкашина взяла серебро с обручем, а также заняла третье место в композиции с мячом.

Вечером 23 мая в минском Дворце спорта – шоу звезд мировой гимнастики.