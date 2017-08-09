«Два раза выиграть в один год – очень тяжело»: смогут ли белорусы проявить себя на Чемпионате мира по пятиборью в Каире

Новости Беларуси. Совсем недавно – во второй половине июля – в Беларуси проходил Чемпионат Европы по современному пятиборью, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Наша команда завершила его с тремя медалями, в том числе золотом Анастасии Прокопенко. Впрочем, белорусским пятиборцам не до праздненств: не за горами новый старт. 22 августа в Каире начнется Чемпионат мира, и прямо сейчас наши «рыцари пяти качеств» к нему готовятся. Причем не в одиночестве. Впечатлившись условиями в Ратомке и Минске, в Беларусь приехали недавние участники чемпионата Европы – команды Германии и Литвы.

Вальдемар Дариуш де Макай, главный тренер национальной команды Беларуси по современному пятиборью:

Был в Германии на сборах, работал с другими командами, так что научимся. Когда кто-то думает о сборах, то всегда думает тренироваться с лучшими. Нашим тоже есть пример. Люди такие же, как и мы – две ноги, две руки. Каждый может показать себя чемпионом.