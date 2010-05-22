Два матча завершили 11-й тур чемпионата Беларуси по футболу

«Партизан» уступил дома «Неману» — 0:2, а «Белшин»а одержала выездную победу над Днепром 3:1. Второй круг стартует 5-го июня, ну а завтра станет известен обладатель Кубка Беларуси, за него поспорят БАТЭ и Торпедо. Борисовчане четыре раза играли в финале, и лишь однажды в 2006-м сумели завладеть Кубком. А вот жодинцы впервые попытаются добыть почетный трофей. Поединок начнется в 18 часов. Телеканал СТВ будет вести прямую трансляцию со стадиона Динамо. Не пропустите!