Два дня, 12 команд – матчи чемпионата России по баскетболу 3х3 прошли в Солигорске

Стены спортивного комплекса «Шахтер» в Солигорске относительно новые, но они уже видали разные виды. Футбольные баталии почти проходят регулярно, есть и волейбол, и теннис, но вот баскетбол 3х3 обосновался в городе горняков совсем недавно, сообщили в программе «Спорттаймер» на СТВ. Несмотря на это, зрителей на чемпионате России, который сотряс город буквально, было не перечесть.

В течение двух дней 12 команд определили сильнейших. В многоступенчатом отборе не так-то просто длительно сохранять победный настрой. Белорусский «Шахтер» в российском чемпионате преодолел два более низких дивизиона – «Вызов» и «Претендент» – и теперь дебютировал в «Мастере». На долю белорусов выпало открыть турнир игрой с «Самарой». Это был очень плотный и скоростной матч. Вторая игра против челябинцев добавила угля в эмоциональную топку. К сожалению, «Шахтер» не смог отметиться победами 26 января, но соперник оценил наших парней.