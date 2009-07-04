Два белорусских велосипедиста стартуют на «Тур де Франс»

Сегодня в Монако будет дан старт самой престижной веломногодевке.

На старт «Большой петли», которая проводится 96-й раз, выйдут два белорусских велогонщика. Для 29-летнего Александра Кучинского это будет третий старт на «Тур де Франс». Он выступает за итальянскую команду «Ликвигас». А 26-летний Евгений Гутарович дебютирует на этой престижной гонке в составе французской «Франсес Де Же».

Нынешняя велогонка включает в себя 21 этап, общая протяженность которых составляет почти 3,5 тыс.км. Кроме Франции, велогонщики проедут по дорогам Испании и Андорры.

Финиш, намеченный на 26 июля, по традиции состоится в Париже на Елисейских полях у Триумфальной арки, передает БЕЛТА.