Дубли Павла Нехайчика и Маскима Скавыша помогли «БАТЭ» одержать уверенную домашнюю победу над «Витебском» – 4:1

Футбольные клубы «Витебск» и «БАТЭ», встречавшиеся в субботу в Борисове, решили сильно не оригинальничать и разыграли примерно тот самый игровой сценарий, который, собственно, и ожидали от них поклонники отечественной игры № 1.

Тотальная диктатура хозяев на поле лишь изредка давала слабину, и в те минуты революционные наскоки северян на владения Александра Гутора приобретали некоторую степень остроты.

Сергей Боровский, главный тренер ФК «Витебск»:

Установки сидеть в окопах не было. Как могли старались раскрепостить команду. С одной стороны, проиграть «БАТЭ» не так уж и стыдно, но хотелось сыграть более активно впереди. К сожалению, ребята, вроде бы, получили право на ошибку, но была закрепощенность.

Уже на 7-й минуте субботнего поединка ставка борисовчан на скоростные рывки Максима Скавыша едва не принесла «желто-синим» голевые дивиденды, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Но форвард «БАТЭ» пробил неточно. Местные болельщики огорчились, конечно, но совсем ненадолго. Спустя всего три оборота секундной стрелки Павел Нехайчик дал партнеру по команде своеобразный мастер-класс и открыл счет в матче: 1:0 – в пользу БАТЭ.



Скавышу для того, чтобы усвоить урок, понадобилось около получаса. На 40-й минуте Максим снова оказался у ворот витеблян и тут уж действовал безошибочно: обвел сначала голкипера гостей, затем защитника и для верности почти завел мяч в ворота – 2:0.

Сергей Боровский, главный тренер ФК «Витебск»:

Ясно, что «БАТЭ» тоже вынуждал нас ошибаться, но у нас были детские ошибки. Будем надеяться, что хотя бы за первый круг допустили все свои ошибки и игроки их больше не будут делать.

На антракт витебляне отправились не в лучшем расположении духа: гостям предстояло решить серьезную проблему – пожароопасные ситуации у ворот голкипера Дмитрия Гущенко возникали слишком уж часто. Главком северян в ходе 15-минутных размышлений пришел к самому верному, пожалуй, выводу. Лучшая защита – это, как известно, нападение.

Старт второй 45-минутки прошел при территориальном перевесе футболистов в бордовой форме. Что весьма логично привело к завершению «сухой» серии Александра Гутора, накануне матча достигшей четырех встреч. Эффектный удар слету получился у Игоря Слесарчука. Отставание гостей в счете сократилось – 1:2.

Виктор Гончаренко, главный тренер ФК «БАТЭ»:

Можно разбить игру на отрезки: в первом тайме, когда мы нагнетали давление, искали счастья у ворот соперника, удалось дважды забить. В то же время, в начале второго тайма какая-то нервозность в наших действиях начала сквозить. И «Витебск» очень организованно в этот период играл, чем доставлял нам много проблем. Путем замен удалось игру выровнять.

Рокировки в составе, проведенные Виктором Гончаренко, действительно оживили борисовское нападение. Особенно серьезный импульс атакам БАТЭ придал свеженький Артем Концевой, ставший автором двух голевых передач за отведенные ему на поле чуть более 20 игровых минут.

На 76-ой минуте хавбек желто-синих ассистировал Максиму Скавышу, который точным ударом головой сделал счет 3:1, попутно оформив голевой дубль, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Не обделил Концевой своим вниманием и еще одного борисовского «забивалу» в этой встрече: уже в компенсированное время матча точным пасом Артема благодарно воспользовался Павел Нехайчик. 13 номер «желто-синих», таким образом, также записал в свой актив голевой дубль.

Удачливый забивной дуэт после встречи, наверняка, заслужил похвалу Виктора Гончаренко. А вот бразильский хавбек борисовчан Ренан Брессан, к слову, на фоне общего результативного веселья остался как-то неприметен.

Виктор Гончаренко, главный тренер ФК «БАТЭ»:

Тут, скорее, надо предъявлять претензии игрокам опорной зоны, потому что когда у Брессана мяч – это сразу опасный момент у чужих ворот. Но, к сожалению, мы не можем доводить до Брессана мяч так, как хотелось бы.

«БАТЭ» уверенно взял верх над Витебском – 4:1. Другого расклада никто и не ожидал. Отрыв борисовчан от чемпионатных преследователей тихой сапой еще больше увеличился.

Виктор Гончаренко, главный тренер ФК «БАТЭ»:

На отрыв мы не обращаем внимания. У нас следующая игра в Бобруйске. Мы готовимся.