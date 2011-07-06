Дубль Павла Нехайчика позволили БАТЭ в очередной раз одержать дома победу над брестским «Динамо»

Пожалуй, наиболее предсказуемым среди матчей 16-го чемпионатного тура представлялся поединок в Борисове, где футболисты БАТЭ принимали обосновавшихся на дне турнирной таблицы брестских динамовцев.

Команде Юрия Пунтуса нынче и без того сложно, а тут еще и поездка в логово чемпиона, город на Березине, который всезнающая статистика определяет как крайне для «бело-голубых» несчастливый. За всю историю чемпионатных противостояний брестчане еще ни одного раза не смогли увезти из Борисова даже ничью, про победу и говорить не приходится.

Вот и в воскресенье соперники не стали удивлять любителей тотализаторов и ставок, чинно разыграв привычные роли. Подопечные Виктора Гончаренко по-хозяйски верховодили в игре, а брестчане старались сообразить нечто остренькое в контратаках.

Пару раз скоростные прорывы в чужую штрафную Дмитрия Мозолевского были действительно очень опасны. Но изменить цифры на табло у динамовского форварда так и не вышло, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

А вот борисовчане, гонимые вперед звучной поддержкой «желто-синего фанатского моря» на трибунах, уже к перерыву решили исход встречи. Пальнувший дублем Павел Нехайчик оформил своей команде безопасный перевес – 2:0. Сначала на 34-й минуте борисовский живчик, оставленные без внимания гостевой обороной, воспользовался выверенной передачей Дмитрия Лихтаровича и размочил литовского вратаря брестчан Джюгаса Барткуса – 1:0. А вскоре Нехайчик отличился после розыгрыша штрафного, своевременно подоспев на добивание. 2:0 – в пользу борисовчан. И, собственно, на этом встречу можно было заканчивать.

Вторая половина игры выдалась куда более скудной на острые эпизоды и закономерно не изменила счета на табло.

БАТЭ взял верх, 2:0, и не позволил команде некогда своего тренера Юрия Пунтуса улучшить свое грустное положение в чемпионатном клубном реестре.