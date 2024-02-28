Дружины «Торнадо» и «Локомотив» вышли в лидеры «Золотой шайбы»

В финал Республиканского турнира среди детей и подростков по хоккею «Золотая шайба» на призы Президента Беларуси вышли восемь команд, которые разделены на две группы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В Минске стартовал финал турнира «Золотая шайба» – в командах юношей играют и девушки. Участники проведут по три игры, а затем состоятся стыковые матчи. После двух соревновательных дней в лидеры вышли столичные дружины «Торнадо» и «Локомотив», которые записали на свой счет по две победы. Первую викторию в среду заработали ребята из команды «Атлант», они смогли переиграть сверстников из Могилевской области.

Алексей Костюкевич, игрок команды «Сокол» (Могилевская обл.):

Я играю уже второй год подряд. Турнир в целом очень нравится, большие скорости, нравится темп игры, что все сильные команды и достойные соперники. У нас в команде девочка, она нас подбадривает, никогда не дает скучать. В целом дух в команде очень хороший, веселый.

Кирилл Сковородко, игрок команды «Атлант» (Брестская обл.):

В первый день все подружились и пока ехали в Минск, начали разговаривать насчет этого турнира. Наш тренер сказал, что, если мы победим, то будем обследовать весь Минск, гулять и так далее.