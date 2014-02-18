Домрачеву и Кушнира в Сочи от имени Президента Беларуси поздравил вице-президент НОК Игорь Рачковский

Новости Олимпиады. В эфире специальный выпуск спортивных новостей. Повод — более чем приятный. Второй золотой дубль сделали наши спортсмены, выступающие на играх в Сочи. Олимпийскими чемпионами стали биатлонистка Дарья Домрачева и фристайлист Антон Кушнир.

Отечественная стреляющая лыжница не знает себе равных в третьей гонке кряду. Масс-старт в ее исполнении получился практически идеальным. На четырех огневых рубежах главная претендентка на золото допустила лишь одну ошибку. Но по скорости была бесподобной, значительно опередив конкуренток. В итоге Домрачева переписала на свое имя достижение в женском биатлоне — никому ранее не удавалось занять больше двух первых мест на одних Играх.

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко поздравил трехкратную олимпийскую чемпионку Дарью Домрачеву с завоеванием золотой медали в масс-старте на Олимпиаде в Сочи. За подвиг, совершенный нашей биатлонисткой, Александр Лукашенко принял решение присвоить ей звание герой Беларуси.

В олимпийском небе произвел фурор Антон Кушнир. Белорус не знал равных во фристайле, в дисциплине «лыжная акробатика». Правда, путь к золоту, как это часто бывает, был тернист. В финал наш спортсмен попал только со второй попытки. Однако главные прыжки у него получились на загляденье — один лучше другого. А в решающий момент Кушнир пошел ва-банк, заявив едва ли не максимальную сложность. И не прогадал. Азиатские конкуренты остались далеко позади. Антон — Олимпийский чемпион. Кстати, нынешняя олимпиада стала пятой кряду, с которой белорусские лыжные акробаты возвращаются с наградами.

После блестящих стартов наших олимпийских чемпионов — Дарью Домрачеву и Антона Кушнира, чествовали и в штабе белорусской делегации в Сочи. Первый вице-президент Национального Олимпийского комитета Игорь Рачковский от имени Президента Александра Лукашенко передал поздравление Антону Кушниру с его первым золотом зимних игр. А Дарью Домрачеву Президент поздравил не только с очередным олимпийским триумфом, но и с присвоением звания "Герой Беларуси".

Дарья Домрачева:

Поддержка невероятная! Спасибо тем, кто приехал из Беларуси, кто поддерживал меня здесь с белорусскими флагами. Пересекла финишную черту - было состояние счастья! Ура, все длинные гонки позади! Остались только эстафетные старты. Облегчение почувствала сегодня!

Антон Кушнир:

Сегодня был трудный день. Длинный. Тяжеловаты. Но в итоге эмоции счастья, радости переполнили трудность, усталость.

Все молодцы, все на своих местах. Без всяких лишних вопросов. Рад, что супруга приехала, сына взяла с собой. Вначале не хотела.

Успех посвящаю будущему ребеночку, которого ожидаем!

Благодаря выдающимся победам Дарьи Домрачевой и Антона Кушнира сборная Беларуси в медальном зачете поднялась на 7-е место. Лидером по количеству наград высшей пробы остается Германия, у которой 8 медалей. А вот по общему количеству «драгметалла» впереди россияне и американцы, у которых по 18 кругляшей разного достоинства.

Таким образом, сборная Беларуси уже имеет в активе 6 медалей. Причем 5 из них — высшей пробы. И это, безусловно, самое успешное выступление в нашей суверенной истории. Но как показала практика, ставить рекорды у отечественных спортсменов нынче получается на ура! Вперед, Беларусь, к новым свершениям!