Домрачева – шестая, Новиков – двадцатый в гонках биатлонистов с массовым стартом

Начало у женщин сложилось для нашей главной медальной надежды — Дарьи Домрачевой вполне удачно — она без ошибок преодолела два огневых рубежа и шла четвертой, отставая от лидера всего на шесть секунд.

Но на первой стойке спортсменка допустила промах. В итоге, несмотря на чистую стрельбу, на последнем огневом рубеже на финише Дарья шестая, с отставанием в 33 и шесть десятых секунды от победительницы немки Магдалены Нойнер.

В мужской гонке с массовым стартом принял участие лишь один белорус — Сергей Новиков. С первой и второй стрельбой он справился на ура, но затем допустил несколько ошибок. В итоге, собрав три штрафных круга, Новиков финишировал 20-м, проиграв победителю россиянину Евгению Устюгову чуть меньше полутора минут.