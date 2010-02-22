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Домрачева – шестая, Новиков – двадцатый в гонках биатлонистов с массовым стартом

22 февраля 2010 07:39
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Начало у женщин сложилось для нашей главной медальной надежды — Дарьи Домрачевой вполне удачно — она без ошибок преодолела два огневых рубежа и шла четвертой, отставая от лидера всего на шесть секунд.

Но на первой стойке спортсменка допустила промах. В итоге, несмотря на чистую стрельбу, на последнем огневом рубеже на финише Дарья шестая, с отставанием в 33 и шесть десятых секунды от победительницы немки Магдалены Нойнер.

В мужской гонке с массовым стартом принял участие лишь один белорус — Сергей Новиков. С первой и второй стрельбой он справился на ура, но затем допустил несколько ошибок. В итоге, собрав три штрафных круга, Новиков финишировал 20-м, проиграв победителю россиянину Евгению Устюгову чуть меньше полутора минут.

# Дарья Домрачева

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