Домой, с победой

Отечественные олимпийцы и после игр не сдают своих позиций, чего не скажешь о фристайлистах других стран.Так, вместо 20 лыжных акробатов, которые должны были выступить в финале Кубка мира, в Канаде демонстрировали свои прыжки только 14 и белорусам удалось преподнести отличный подарок болельщикам, приурочив его к 20-летию отечественного фристайла. ...Минск. Небольшая задержка рейса из Франкфурта сильного возмущения у встречающих не вызвала: ждали триумфального возвращения наших фристайлистов и их тренеров. Аллу Цупер встретили аплодисментами. Первую позицию в общем зачете она всеже уступила (напомним, что в ее коллекции <Хрустальный глобус> уже есть, он достался фристайлистке в 2002 году). От интервью в аэропорту Алла отказалась, видно свежа еще была горечь от не совсем удачного выступления в Турине, зато медали демонстрировала с удовольствием. Красиво завершил сезон и серебряный призер Туринской Олимпиады Дмитрий Дащинский. Обе попытки выполнил чисто, да и нареканий на судейство на сей раз нет: арбитры выставили оценки, действительно, объективные. Дмитрий признался, что собраться с силами ему было тяжело. <На тренировки шел как на каторгу, но бороться было за что. И хотелось после Олимпиады победить. Это мой лучший сезон в жизни>. В мае у фристайлистов начнется новый сезон, в котором, к слову, будет и Чемпионат мира, а сейчас их ждет по праву заслуженный отдых. Тренеры же будут строить планы на будущее, справедливо рассчитывая уже не только на опытных лыжных акробатов, но и на подрастающее поколение. Там у нас тоже есть свои звездочки.