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Доминирование зашкаливало. Саснович успешно стартовала на теннисном турнире в Белграде

18 мая 2021 20:47
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Новости Беларуси. Александра Саснович поборолась с соперницей на женском турнире категории 250 в Белграде. В итоге дальше прошла белоруска, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Доминирование зашкаливало. Саснович успешно стартовала на теннисном турнире в Белграде-1

Поначалу китаянка Сю Ван казалась неприступной крепостью. Только вдумайтесь, первый сет продолжался почти час. Естественно, был тай-брейк. Наша спортсменка не смогла склонить чашу в свою сторону – 6:7. Но насколько боевой была первая партия, настолько неинтересной вторая. Доминирование Саснович просто зашкаливало – 6:0. Деморализованную оппонентку оставалось просто дожать, с чем Александра справилась на ура. 6:2 – она идет дальше.

# Теннис # Александра Саснович

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