Долгожданная победа белорусского биатлона

Сегодня на чемпионате мира в Швеции, в смешанной эстафете, наши спортсмены завоевали серебро. Тем самым, подтвердив высокий статус отечественной школы биатлона. Эта новая неолимпийская дисциплина включает два женских этапа по 6 километров плюс два мужских по 7,5. Старт сборной дала Людмила Калинчик, преодолевшая первый этап с 8-м результатом. Подхватившая эстафету Дарья Домрачева, несмотря на падение на старте, вывела команду на 5-ю строку. Белорус Рустам Валиуллин прошел свою часть дистанции без штрафа и вывел нашу дружину на вторую позицию. Сергей Новиков на заключительном этапе сохранил 2-е место.