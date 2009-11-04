До начала зимних Олимпийских игр осталось 100 дней

Сегодня белорусской сборной представили образцы парадной одежды.

Костюмы, куртки, сумки, даже полотенца — всё для того, чтобы спортсменам было уютно и комфортно.

У наших атлетов уже 33 допуска в двух видах спорта — хоккее и биатлоне. За путёвку в Ванкувер ещё борются и представители фристайла, лыжных гонок, лыжного двоеборья, горнолыжного и конькобежного спорта, а также шорт-трека. Планируется, что наши олимпийцы выступят в 8-9 видах спорта, а в сам Ванкувер отправятся около 210 белорусов.

Всего же зимние Олимпийские игры, которые пройдут с 12 по 28 февраля, примут более трёх тысяч атлетов из 84 стран. Свою силу, ловкость и скорость они покажут в 16 дисциплинах.

Белорусы участвовали в четырёх зимних Олимпиадах. Медали домой привезли представители фристайла, биатлона и конькобежного спорта. Какие будут результаты на этот раз – узнаем через 100 дней.