До чемпионата мира по футболу — 8 дней!

Сборные, которым вскоре ехать в ЮАР, вовсю готовятся.

Накануне один из главных фаворитов турнира — сборная Бразилии — преподала урок мастерства команде Зимбабве. «Пентакампеоны» победили – 3:0 благодаря точным ударам лионца Мишеля Бастоса, нападающего «Сантоса» Робиньо и «галатасарайца» Элано.

Еще в одном поединке дня сошлись два участника мундиаля — греки и парагвайцы. Верх взяли последние. Точные удары произвели Энрике Вера и Лукас Барриос. А вот Гондурас и Сербия играли против не попавших на планетарное первенство команд. И победить не смогли.

Норвегия и Украина в Африку не собираются, но сыграть между собой решили. Сильнее были наши южные соседи – 1:0. Отличился Роман Зозуля.

А сегодня состояться еще три встречи. Свою готовность к мундиалю проверят гранды — Италия, Испания и Германия.