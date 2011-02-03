«Днепр» и «Белшина» провели зимний спарринг в лучших традициях весеннего футбола: минимум эстетики, максимум борьбы

В отличие от большинства белорусских клубов, которые разъехались в теплые зарубежные края, «Днепр» и «Белшина» готовятся к сезону на загородной базе могилевчан. И ни снег, ни мороз не являются помехой для географических соседей. От первого не страдает синтетика, а холоду игроки противопоставляют активные действия на футбольном поле.

Проблемы на этом этапе подготовки есть и у тех, и у других. У могилевчан они из года в год одни и те же. Большой итог мало-мальски зарекомендовавших себя футболистов, и, как следствие, немалое количество прибывающих на просмотр потенциальных новобранцев. Перечислять всех не станем. Отметим лишь голкипера Руслана Копанцова и хавбека Дмитрий Турлина. Оба перебрались из «Днепра» в стан бообруйчан, у которых кадровая ситуация во многом схожа. Из-за неопределенности с финансированием команду уже покинула внушительная группа игроков. Правда, на их место уже пришли весьма известные по белорусским меркам исполнители: Александры Дегтярев и Шагойко, Сергей Козак, и уже упомянутые Турлин и Копанцов. Так что, по всей видимости, финансовые неурядицы шинников, все-таки, являются временным явлением.

Что до матча, то он прошел в лучших традициях весеннего футбола: минимум эстетики, максимум борьбы. К тому же обе команды изрядно обновили состав, и времени наладить игровые связи у них просто не было.

И все же соперники сумели разрядиться забитыми мячами, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Первым забил новобранец бобруйчан Козак. А после своеобразным дублем отметился «днепровец» Дмитрий Филимончик. Сначала он поразил свои ворота, но затем сумел реабилитироваться и огорчил голкипера «Белшины». «Днепр» уступил – 1:2. Но это поражение нисколько не расстроило главкома могилевчан. Межсезонные спарринги преследуют совсем иные цели.

Андрей Скоробогатько, главный тренер ФК «Днепр»:

10 января мы начали готовиться к чемпионату, поэтому в первый месяц есть больше направления на физическую подготовку, функциональные качества. А 19 февраля мы уезжаем на первый сбор, поэтому тактические, технические моменты, игровые связи будут наигрываться уже непосредственно на земле, на сборах.