Дмитрий Кузьмин забросил первую шайбу в новом сезоне АХЛ

Первую шайбу в новом сезоне Американской хоккейной лиги забросил Дмитрий Кузьмин, рассказали в программе «СТВ-Спорт». Увы, но его старания не помогли. «Рокфорд» все равно проиграл «Чикаго» – 5:6.

Защитник действовал в третьей паре обороны. Но при взятии ворот проявил качества нападающего. Могилевчанин не выключился из эпизода, доработал его и уверенно поразил цель. Также он нанес один бросок в створ и заработал показатель полезности +2. В сезоне в трех дуэлях 22-летний хоккеист набрал первый бомбардирский балл. Также этой ночью ассист оформил Андрей Лошко. Илья Протас остался без результативных действий.