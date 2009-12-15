Дмитрий Игошин: Не люблю хоккей за грязь

- Как вас называют в команде? Ваше прозвище?
- В этой команде не знаю, как меня называют, а когда я играл в Нижнем Новгороде, то меня называли «Карманная ракета».
- За игровые качества?
- Да, за мои скоростные способности.
- А здесь как называют? Просто Дима?
- По-разному. «Малыш», может быть, еще как-то.
- Возникает ли у вас иногда зависть к своим партнерам?
- Да, бывает такое, в плане реализации тех моментов, когда у них получается забивать, а ты в таких ситуациях ничего не можешь сделать.
- Вы суеверный человек?
- Не всегда, я не верю в определенные приметы, в которые верят у нас ребята, например, отдавать долг перед игрой или черная кошка перебежала дорогу. Я в такие вещи не верю.
- А во что верите?
- Наверное, в себя самого.
- Вам приходилось краснеть?
- Да. Были такие моменты в моем небольшом хоккейном опыте, пробивал гуллит, когда играл еще за Нижний Новгород, споткнулся и вместо шайбы влетел в ворота.
- Что вы не умеете, но обязательно хотели бы научиться?
- Столярному делу. Просто очень интересно возиться с деревом и делать из него различные предметы.
- А вы сами уже что-то делали?
- В школе. И на выставках участвовал различных. Было интересно.
- Вы любите читать?
- По мере возможности стараюсь читать интересные книжки.
- А любимая книга какая?
- Мне нравится Солженицин, я, правда, не много книг прочитал, но очень интересно человек описывает нашу прошлую жизнь.
- За что вы не любите хоккей?
- За его грязь, наверное. Я не хочу сказать, что в каждой команде, но бывают ребята, которые играют грязно исподтишка. Но такое присутствует в хоккее, и я этого не люблю.
- Самый романтический подарок, который вы делали?
- Это было так давно, что и не вспомнишь. Жене дарил что-то, а что - не могу вспомнить.
- Ваше хобби?
- Собирать фильмы. У меня их, правда, немного. Но я стараюсь коллекционировать для себя.
- А какие фильмы вы собираете?
- Различные. Мне больше нравятся исторические, спортивные фильмы и российские сериалы, начиная от криминальных и заканчивая мыльными операми.
- Ваши музыкальные предпочтения?
- Я люблю все старое, начиная с шансона и заканчивая классикой.
- С чем сравнима радость от гола?
- С экстазом в сексе.
- Какой элемент в хоккейной амуниции вас раздражает?
- Моя куртка, она очень маленькая.
- Кто вы по гороскопу?
- Овен.
- Вам соответствует этот знак?
- Да. Потому что я успешный в жизни человек, я стараюсь достичь того, чего я хочу.
- Перед важными матчами отказываетесь от секса?
- Да не особо, если есть возможность, почему бы и нет.
- С каким животным вы себя ассоциируете?
- С тигром, он такой ласковый, но в то же время может взорваться.
- Самое необычное место, где вы занимались сексом?
-Под яблоней.
- Любимая фраза из кинофильма?
- А теперь горбатый.
- Чем отличается Россия от Беларуси?
- В Беларуси намного уютнее, чище и спокойнее. А в России очень много суеты.
- Ваш конек? Что на льду вы делаете лучше всех?
- Я думаю, что обыгрываю.
- Девиз, которому вы пытаетесь следовать в жизни и в хоккее?
- Добивайся всего сам.
- А ваши недостатки на льду?
- Мало бросков в свои ворота.
- Ваша мечта?
- Купить себе домик, дачу, посеять зеленую траву, поставить беседку, баню и все время приглашать друзей.