Дмитрий Игошин: Не люблю хоккей за грязь

Дмитрий Игошин – лучший бомбардир минского «Керамина» в этом сезоне.

- Как вас называют в команде? Ваше прозвище?

- В этой команде не знаю, как меня называют, а когда я играл в Нижнем Новгороде, то меня называли «Карманная ракета».

- За игровые качества?

- Да, за мои скоростные способности.

- А здесь как называют? Просто Дима?

- По-разному. «Малыш», может быть, еще как-то.

- Возникает ли у вас иногда зависть к своим партнерам?

- Да, бывает такое, в плане реализации тех моментов, когда у них получается забивать, а ты в таких ситуациях ничего не можешь сделать.

- Вы суеверный человек?

- Не всегда, я не верю в определенные приметы, в которые верят у нас ребята, например, отдавать долг перед игрой или черная кошка перебежала дорогу. Я в такие вещи не верю.

- А во что верите?

- Наверное, в себя самого.

- Вам приходилось краснеть?

- Да. Были такие моменты в моем небольшом хоккейном опыте, пробивал гуллит, когда играл еще за Нижний Новгород, споткнулся и вместо шайбы влетел в ворота.

- Что вы не умеете, но обязательно хотели бы научиться?

- Столярному делу. Просто очень интересно возиться с деревом и делать из него различные предметы.

- А вы сами уже что-то делали?

- В школе. И на выставках участвовал различных. Было интересно.

- Вы любите читать?

- По мере возможности стараюсь читать интересные книжки.

- А любимая книга какая?

- Мне нравится Солженицин, я, правда, не много книг прочитал, но очень интересно человек описывает нашу прошлую жизнь.

- За что вы не любите хоккей?

- За его грязь, наверное. Я не хочу сказать, что в каждой команде, но бывают ребята, которые играют грязно исподтишка. Но такое присутствует в хоккее, и я этого не люблю.

- Самый романтический подарок, который вы делали?

- Это было так давно, что и не вспомнишь. Жене дарил что-то, а что - не могу вспомнить.

- Ваше хобби?

- Собирать фильмы. У меня их, правда, немного. Но я стараюсь коллекционировать для себя.

- А какие фильмы вы собираете?

- Различные. Мне больше нравятся исторические, спортивные фильмы и российские сериалы, начиная от криминальных и заканчивая мыльными операми.

- Ваши музыкальные предпочтения?

- Я люблю все старое, начиная с шансона и заканчивая классикой.

- С чем сравнима радость от гола?

- С экстазом в сексе.

- Какой элемент в хоккейной амуниции вас раздражает?

- Моя куртка, она очень маленькая.

- Кто вы по гороскопу?

- Овен.

- Вам соответствует этот знак?

- Да. Потому что я успешный в жизни человек, я стараюсь достичь того, чего я хочу.

- Перед важными матчами отказываетесь от секса?

- Да не особо, если есть возможность, почему бы и нет.

- С каким животным вы себя ассоциируете?

- С тигром, он такой ласковый, но в то же время может взорваться.

- Самое необычное место, где вы занимались сексом?

-Под яблоней.

- Любимая фраза из кинофильма?

- А теперь горбатый.

- Чем отличается Россия от Беларуси?

- В Беларуси намного уютнее, чище и спокойнее. А в России очень много суеты.

- Ваш конек? Что на льду вы делаете лучше всех?

- Я думаю, что обыгрываю.

- Девиз, которому вы пытаетесь следовать в жизни и в хоккее?

- Добивайся всего сам.

- А ваши недостатки на льду?

- Мало бросков в свои ворота.

- Ваша мечта?

- Купить себе домик, дачу, посеять зеленую траву, поставить беседку, баню и все время приглашать друзей.