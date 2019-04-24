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Дмитрий Басков о турнире среди хоккеистов 2006 года рождения: «Это хороший международный опыт для белорусских детей»

24 апреля 2019 21:11
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Новости Беларуси. 24 апреля в Минске стартовал представительный международный турнир среди хоккеистов 2006 года рождения, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Дмитрий Басков о турнире среди хоккеистов 2006 года рождения: «Это хороший международный опыт для белорусских детей»-1

Дмитрий Басков, генеральный директор ХК «Динамо-Минск»:
Мы взяли три сегодня по этому возрасту ведущие школы: «Динамо», «Юность» и «Неман-Гродно». Поэтому это хороший международный опыт для белорусских детей. Сравнить (наверное, как сверить часы) тренерам, посмотреть, на каком уровне находятся ведущие хоккейные страны пока клубных команд. К 2021 году мы надеемся привести сюда главный world select на уровне сборной.

Дмитрий Басков о турнире среди хоккеистов 2006 года рождения: «Это хороший международный опыт для белорусских детей»-4

Все подробности в видеоматериале Ярослава Писаренко.

# Хоккей Беларуси # Дмитрий Басков # Фотофакт

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