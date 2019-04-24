Дмитрий Басков о турнире среди хоккеистов 2006 года рождения: «Это хороший международный опыт для белорусских детей»

Дмитрий Басков, генеральный директор ХК «Динамо-Минск»:

Мы взяли три сегодня по этому возрасту ведущие школы: «Динамо», «Юность» и «Неман-Гродно». Поэтому это хороший международный опыт для белорусских детей. Сравнить (наверное, как сверить часы) тренерам, посмотреть, на каком уровне находятся ведущие хоккейные страны пока клубных команд. К 2021 году мы надеемся привести сюда главный world select на уровне сборной.