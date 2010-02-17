Для заливки льда в Ванкувер вызвана машина из Калгари

На брифинге Оргкомитета Игр-2010, состоявшимся 17 февраля в главном пресс-центре, представителям организаторов Олимпиады пришлось отбиваться от многочисленных нападок журналистов, критикующих организацию проходящих в Ванкувере соревнований.

Особенно жестоки к организатором были представители британской прессы, славящиеся своей беспощадностью. В частности на встрече была затронута тема инцидента на «Ричмондском овале», когда во время заливки льда заглохла одна из работающих на арене «Олимпий».

Более того – из машины вытекло избыточное количество жидкости, на уборку которой был затрачен целый час. Это происшествие вызвало беспрецедентную задержку состязаний в беге на 500 метров на глазах президента Международного олимпийского комитета Жака Рогге.

На брифинге было заявлено, что для решения проблем со льдом в Ричмонд в срочном порядке выписана заливочная машина другой фирмы из Калгари, та, которая работала на тамошнем высокогорном катке. Организаторы заявили, что в данном случае качество льда для них важнее соблюдения маркетинговых обязательств перед «Олимпией», сообщает газета «Советский спорт».