Для танцевальных клубных команд первый блин не вышел комом

Очередной турнир по танцевальному спорту прошел на днях в белорусской столице. А примечателен он был тем, что в его рамках впервые в нашей стране состоялись городские состязания среди клубных команд.

"Белая Русь" (так назывался прошедший конкурс) - визитная карточка танцевального клуба "Дуэт". Соревнования хоть и не являются международными, но все же собирают достаточно именитых спортсменов. А нынче зрительский интерес подогревался еще и тем, что впервые состоялся чемпионат среди клубных команд.

Суть состязаний сводится к следующему: судьи оценивают мастерство всех танцевальных пар каждого клуба и по сумме занятых мест определяется лучшая команда. Среди юниоров первенствовали представители гродненской "Грации". Среди мастеров не нашлось равных столичной "Сигме". Можно отметить и хозяев турнира. Они в обеих возрастных группах заняли третьи места. Зато именно "Дуэту" удалась лучшая презентация. И зрители, и судьи не могли сдержаться при виде девушек, облаченных в смокинги, и парней, вытанцовывающих в платьях. Даже после того, как спортсмены покинули паркет, аплодисменты еще долго не смолкали. Так что вывод один: первый блин не вышел комом.