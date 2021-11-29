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Динара Алимбекова идёт второй в общем зачёте Кубка мира по биатлону

29 ноября 2021 20:05
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Новости Беларуси. Два подряд четвертых места и вторая позиция в генеральной классификации. Динара Алимбекова ударно провела первый этап Кубка мира по биатлону, который завершился в шведском Эстерсунде, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Динара Алимбекова идёт второй в общем зачёте Кубка мира по биатлону-1

Во второй день были разыграны медали в спринте. Белоруска оба огневых рубежа прошла чисто. Однако ногами была не так хороша, как хотелось бы. В итоге она показала четвертое время дня. Совсем рядом, на пятой позиции, расположилась еще одна наша стреляющая лыжница Анна Сола.  

Для Алимбековой попадание в цветочную церемонию стало вторым кряду. И в индивидуальной гонке она оказалась рядом с пьедесталом. А вот в общем зачете белоруска идет второй. Следующий этап Кубка мира пройдет там же, в Эстерсунде.  

# Биатлон # Динара Алимбекова-Смольская # Анна Сола # Фотофакт

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