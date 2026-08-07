«Динамо‑Шинник» вновь потерпел неудачу на предсезонном международном турнире в Бобруйске, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Подопечные Евгения Летова принимали «Крылья Советов» из Москвы. После первых двух периодов хозяева льда вели со счетом 3:0 благодаря голам Андрея Кравчука, Ильи Лахнова и Владимира Карабаева, но в заключительной двадцатиминутке растеряли преимущество. Выяснение отношений перешло в овертайм, а затем и в серию буллитов – там точнее оказались гости. Итоговый счет – 3:4, «Динамо‑Шинник» потерял шансы на победу в турнире.