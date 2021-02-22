Прямой эфир

«Динамо» вышло в плей-офф КХЛ благодаря победе «Йокерита»

22 февраля 2021 21:12
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Минское «Динамо» вышло в плей-офф КХЛ. Правда, случилось это без непосредственного участия белорусского клуба, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Динамо» вышло в плей-офф КХЛ благодаря победе «Йокерита»-1

Продолжение сезона в нокаут-раунде нам подарил «Йокерит». Финны были сильнее «Витязя», а это значит, что мы становимся недостигаемыми для конкурентов и подольская дружина ни при каких раскладах не сможет сместить «зубров» с проходного 8-го места.

«Динамо» вышло в плей-офф КХЛ благодаря победе «Йокерита»-4

В регулярном сезоне «Динамо» предстоит сыграть еще три матча. Ближайший – дома во вторник, 23 февраля, с хабаровским «Амуром». Завершится же гладкий чемпионат на выезде поединками с рижским «Динамо» и питерским СКА.

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Биатлон. Определён состав сборной Беларуси на юниорский чемпионат мира
22 февраля 2021 20:43

Биатлон. Определён состав сборной Беларуси на юниорский чемпионат мира

Владимир Базанов: будет 110-летие белорусского футбола, хотелось бы, чтобы чемпионат прошёл с большим интересом
22 февраля 2021 18:22

Владимир Базанов: будет 110-летие белорусского футбола, хотелось бы, чтобы чемпионат прошёл с большим интересом

Алимбекова – 26-я, Сола – 30-я. Результаты последнего дня ЧМ по биатлону
22 февраля 2021 15:20

Алимбекова – 26-я, Сола – 30-я. Результаты последнего дня ЧМ по биатлону