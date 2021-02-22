«Динамо» вышло в плей-офф КХЛ благодаря победе «Йокерита»

Новости Беларуси. Минское «Динамо» вышло в плей-офф КХЛ. Правда, случилось это без непосредственного участия белорусского клуба, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Минское «Динамо» вышло в плей-офф КХЛ. Правда, случилось это без непосредственного участия белорусского клуба, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Продолжение сезона в нокаут-раунде нам подарил «Йокерит». Финны были сильнее «Витязя», а это значит, что мы становимся недостигаемыми для конкурентов и подольская дружина ни при каких раскладах не сможет сместить «зубров» с проходного 8-го места.
В регулярном сезоне «Динамо» предстоит сыграть еще три матча. Ближайший – дома во вторник, 23 февраля, с хабаровским «Амуром». Завершится же гладкий чемпионат на выезде поединками с рижским «Динамо» и питерским СКА.