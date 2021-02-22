«Динамо» вышло в плей-офф КХЛ благодаря победе «Йокерита»

Продолжение сезона в нокаут-раунде нам подарил «Йокерит». Финны были сильнее «Витязя», а это значит, что мы становимся недостигаемыми для конкурентов и подольская дружина ни при каких раскладах не сможет сместить «зубров» с проходного 8-го места.