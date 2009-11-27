«Динамо» vs. «Динамо» - победа минчан 4:2

Минское хоккейное Динамо накануне провело очередной поединок Континентальной хоккейной лиги.

Команда Александра Андриевского принимала у себя одноклубников из Москвы. Месяц назад наши били москвичей на выезде со счетом 5:1. Нынче победа далась сложнее.

Хотя начало встречи складывалось для минчан удачно — уже на второй минуте счет открыл Андрей Антонов, а спустя еще 4 минуты автором второго взятия московских ворот стал Дрювал Уэскотт. Впрочем, удерживал преимущество наш клуб недолго. К концовке стартовой двадцатиминутки Умарк и Гудлер восстановили равновесие.

Завершив первый период со счетом 2:2, в дальнейшем подобных провалов подопечные Александра Андриевского не допускали. Еще две шайбы защитников – Рихарда Линтнера и Владимира Денисова обеспечили минчанам победу – 4:2.

Следующий поединок Динамо проведет в субботу 28 ноября против СКА.