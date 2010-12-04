«Динамо» – «Сибирь»: минчане не смогли подарить победу своему тренеру на День рождения

Существовала закономерность: во всех пяти предыдущих встречах минчан с сибиряками неизменно побеждала команда, выступающая в гостях. К тому же «Сибирь» приехала в Минск, проиграв два последних матча, так что путей к отступлению подопечные Андрея Тарасенко не имели.

Георгий Пуяц, ХК «Сибирь»:

Хотели прервать эту серию. По-моему, в сезоне мы больше двух игр не проигрывали. Очень хотели сегодня выиграть.

Помешать «Сибири» реабилитироваться «Динамо» не смогло. В действиях хозяев не просматривалось той агрессивности, которая выделяла минчан в последних матчах выездной серии.

Александр Кулаков, ХК «Динамо» (Минск):

У них, может, игроки и устали, но за счет большей игровой практики они выглядели лучше.

Нам было тяжело, потому что не было сыгранности. К концу матча уже разыгрались. Но, конечно, уже было поздно.

Марек Сикора, главный тренер ХК «Динамо» (Минск):

У нас нет игрового ритма. 90% единоборств выиграл соперник.

«Динамо» нанесло в общей сложности 38 бросков по воротам Ключникова. Казалось бы, достаточно. Но пропустил сибирский голкипер лишь дважды, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». И здесь главный упрек нападающим хозяев. За исключением первой тройки все они сыграли не лучшим образом.

С точки зрения зрелищности возвращение на «Минск-Арену» не получилось. 14 тысяч болельщиков стали свидетелями довольно скучной игры.

Александр Кулаков, ХК «Динамо» (Минск):

Эта команда играет от обороны. Немного забивают, немного пропускают. А сегодня обе команды играли больше в обороне.

«Сибирь» в этом сезоне выступает вполне удачно. Некоторое время команда даже шла в лидерах Восточной конференции, уступаю лишь магнитогорскому «Металлургу». И это при том, что в команде Андрея Тарасенко нет настоящих звезд. Выручают сибиряков надежные вратари и отточенная реализация большинства. По последнему показателю наши гости – на третьем месте в Лиге. Однако, зная это, минчане дали новосибирцам слишком много шансов. Особенно в первом периоде.

Александр Кулаков, ХК «Динамо» (Минск):

Есть у нас проблема с частыми удалениями. В начале их было много. И соперник поверил, что он может сыграть лучше нас.

Хотя «Динамо» удачно забило в первом периоде (Сергей Варламов подставил клюшку под бросок партнера), начало поединка, в целом контролировала «Сибирь». Илька Хейкенен и Юрий Петров логику матча преобразовали в цифры. 2:1 – к третьей минут заключительного отрезка. При чем могли гости к этому времени владеть и более заметным перевесом. Шансы у них для этого были. На наше счастье уверенно сыграл Роберт Эш, так что к тому моменты, когда динамовцы проснулись, еще не все было потеряно.

Георгий Пуяц, ХК «Сибирь»:

Мы старались и в предыдущих играх так же действовать, но не всегда получалось. Проигрывали, потому что проваливали начало поединков. Сегодня получилось чуть по-другому. Проигрывая 1:0, не отпустили соперника. Сравняли, а потом повели в счете.

Заключительная треть – самая удачная в исполнении «Динамо». Частично этому помогли и гости, которые принялись охранять добытое преимущество, отдали территорию и позволили минчанам раскатиться. Но сохранить победу «Сибирь» не сумела. Сергей Демагин обеспечил командам дополнительные пять минут игры, а потом, как выяснилось, и серию буллитов.

Дважды исполнять штрафной бросок тренер «Динамо» доверил однофамильцу, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Но Петер Сикора Марека подвел. А вот сын Андрея Тарасенко Владимира отца не разочаровал, реализовав обе попытки. Победный же буллит в ворота Эша отправил Юрий Петров. Итого – 3:2.

Марек Сикора, главный тренер ХК «Динамо» (Минск):

Тренеры говорят, что буллиты – это лотерея. Но я так не думаю. К сожалению, Дима Мелешко, который всегда начинает эту серию, был удален.

На матч с «Сибирью» пришелся День рождения Марека Сикоры. Наставнику исполнилось 62 года. Но праздника не получилось. Отмечать дату тренер отправился в узком кругу ближайших родственников.