Прямой эфир

«Динамо-Шинник» впервые в истории вышел в четвертьфинал МХЛ

08 апреля 2026 11:30
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

«Динамо-Шинник» впервые в истории вышел в четвертьфинал Молодежной хоккейной лиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В первом раунде плей-офф наши парни обыграли московское «Динамо». Четвертый матч серии прошел в плотной борьбе и завершился победой белорусского клуба – 2:0. Два стартовых периода остались безголевыми, первую шайбу зрители увидели в заключительной трети – отличился Богдан Белкин, а на излете основного времени он же оформил дубль.

Следующим соперником подопечных Евгения Летова станет лучший коллектив регулярки – ярославский «Локо».

# Хоккей

Другие новости рубрики

Все новости
Республиканские соревнования по гандболу «Стремительный мяч» проходят в Минске
07 апреля 2026 20:07

Республиканские соревнования по гандболу «Стремительный мяч» проходят в Минске

Хоккеисты минского «Динамо» провели открытую тренировку перед стартом в серии КХЛ
07 апреля 2026 20:05

Хоккеисты минского «Динамо» провели открытую тренировку перед стартом в серии КХЛ

Баскетболисты «Минска» уступили в матче Единой молодежной лиги
07 апреля 2026 17:55

Баскетболисты «Минска» уступили в матче Единой молодежной лиги