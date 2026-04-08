«Динамо-Шинник» впервые в истории вышел в четвертьфинал МХЛ

«Динамо-Шинник» впервые в истории вышел в четвертьфинал Молодежной хоккейной лиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В первом раунде плей-офф наши парни обыграли московское «Динамо». Четвертый матч серии прошел в плотной борьбе и завершился победой белорусского клуба – 2:0. Два стартовых периода остались безголевыми, первую шайбу зрители увидели в заключительной трети – отличился Богдан Белкин, а на излете основного времени он же оформил дубль.