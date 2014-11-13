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«Динамо-Шинник» против «Юности»: принципиальны ли встречи для игроков и тренеров команд

13 ноября 2014 12:07
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В октябре-ноябре два белорусских клуба Молодежной хоккейной лиги – «Динамо-Шинник» и «Юность» – сыграли между собой четыре раза кряду. Интриги и настроя в таких матчах хватает с лихвой.

Все-таки это не просто дерби команд из одной страны. Это еще и дерби одной школы. Большинство хоккеистов «Динамо-Шинника» – воспитанники минской «Юности».

В чемпионате МХЛ бобруйский клуб выступает лучше. Вот только в очных встречах зафиксирован паритет – по две победы.

Мнения сторон по поводу принципиальности этих матчей разошлись, сообщили в программе «Горячий лед» на СТВ.

Дмитрий Желнеровский, игрок ХК «Юность»:
Для нас игры с ними не главные в сезоне. Для «Шинника» – может быть. Для нас главное – попадание в плей-офф и достижение дальнейших целей. А игры? Да, дерби. Но обычные игры для нас.

Степан Фальковский, игрок ХК «Юность»:
Это обычная игра. Выходишь играть как и всегда. Ничего особенного.

Павел Перепихин, главный тренер ХК «Динамо-Шинник»:
Наверное, особенные, все-таки ребята здесь все воспитывались, играли друг с другом. Каждая игра действительно принципиальная, хотят выиграть друг у друга. Каждая игра – как игра в плей-офф. Такая напряженная, нервная. Игроки много ошибаются в простых ситуациях.

# Хоккей Беларуси # Павел Перепихин

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