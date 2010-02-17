«Динамо»: последний домашний матч в сезоне

К хорошему привыкаешь быстро, да отвыкать бывает трудно.

На дворе февраль, а минское «Динамо» уже сыграло последний домашний матч в сезоне. Народная тропа к «Минск-арене», конечно, до сентября не зарастет (поможет юношеский чемпионат мира в апреле), однако ностальгия по большому хоккею вживую уже начинает точить сердце. Что ж, будем переключаться на белорусское первенство и чаще переключать свои телевизоры в поисках трансляций с Олимпиады, НХЛ и КХЛ.

Прощание со своим зрителем подопечные Александра Андриевского поражением не омрачили, обыграв «Витязь» со счетом 5:1. Иного в противостоянии с худшей командой Лиги ожидать было нельзя.

Александр Андриевский, гл. тренер ХК «Динамо» (Минск):

- Увидев сегодня на собрании глаза ребят, у меня не было ни доли сомнения в положительном исходе сегодняшней встречи.

Солировал в поединке Вилле Пелтонен, не только дважды поразивший ворота соперника, но и дважды ассистировавший партнерам. Из других шайб отметим точный бросок Андрея Стася, прервавший почти трехмесячную голевую паузу перспективного нападающего.

Матчи с «Витязем» имеют одну особенность: самая агрессивная команда Лиги не упускает ни одной возможности подраться. Крис Саймон и Джошуа Граттон поддержали это реноме в Минске, начислив несколько хуков Владимиру Денисову. Остальные динамовцы скромно постояли в сторонке, намекнув руководству на необходимость приобретения хотя бы одного тафгая в следующем сезоне.

Впрочем, еще не вполне завершен и сезон текущий. 3 марта минчане сыграют в Астане с «Барысом», 5-го на выезде с «Салаватом Юлаевым» и 7 марта в Омске матчем с «Авангардом» поставят точку. Нынче Александр Андриевский с оставшимися игроками ведет подготовку к этим поединкам.