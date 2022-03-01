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«Динамо-Молодечно» обыграло «Брест» и вышло в плей-офф чемпионата Беларуси по хоккею

01 марта 2022 20:24
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Новости Беларуси. «Брест» и «Динамо-Молодечно» во вторник, 1 марта, боролись за плей-офф чемпионата Беларуси по хоккею, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Динамо-Молодечно» обыграло «Брест» и вышло в плей-офф чемпионата Беларуси по хоккею-1

В первый день весны в городе над Бугом проходил второй поединок серии плей-ин. Ранее динамовцы на домашнем льду добились победы со счетом 1:0. Для выхода в нокаут-раунд им нужна была еще одна виктория. Счет в матче открыли хозяева на 11-й минуте матча, но удержать преимущество им не удалось. До перерыва гости сравняли цифры на табло. А на старте второй 20-минутки вырвались в лидеры. «Динамо-Молодечно» обыграло «Брест» со счетом 2:1. 

В среду, 2 марта, борьба в экстралиге возобновится.

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

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