«Динамо-Молодечно» обыграло «Брест» и вышло в плей-офф чемпионата Беларуси по хоккею

В первый день весны в городе над Бугом проходил второй поединок серии плей-ин. Ранее динамовцы на домашнем льду добились победы со счетом 1:0. Для выхода в нокаут-раунд им нужна была еще одна виктория. Счет в матче открыли хозяева на 11-й минуте матча, но удержать преимущество им не удалось. До перерыва гости сравняли цифры на табло. А на старте второй 20-минутки вырвались в лидеры. «Динамо-Молодечно» обыграло «Брест» со счетом 2:1.

В среду, 2 марта, борьба в экстралиге возобновится.