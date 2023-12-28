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«Динамо-Молодечно» дома очень крупно разгромило «Неман» – результаты матчей хоккейного ЧБ

28 декабря 2023 14:57
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В хоккейном чемпионате Беларуси также не обходится без ярких матчей. Так, «Динамо-Молодечно» на домашнем льду одержало самую крупную победу над «Неманом» за время выступления в Экстралиге, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Первый период прошел при равной расстановке сил и закончился со счетом 1:1, а вот дальше динамовцы начали показывать яркую и сверхрезультативную игру.

«Динамо-Молодечно» дома очень крупно разгромило «Неман» – результаты матчей хоккейного ЧБ-1

В каждом из последующих периодов хозяева отправили в чужие ворота по три шайбы, игроки «Немана» сумели ответить лишь единожды. В итоге разгромная виктория «Динамо-Молодечно» – 7:2. Дубли в составе победителей на счету Александра Каракулько и Егора Клавдиева. Гродненцы тем самым упустили возможность сравняться по очкам с «Гомелем» на третьем месте.

«Динамо-Молодечно» дома очень крупно разгромило «Неман» – результаты матчей хоккейного ЧБ-4

Полные результаты игрового вечера на ваших экранах.

# Хоккей Беларуси

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