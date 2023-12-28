«Динамо-Молодечно» дома очень крупно разгромило «Неман» – результаты матчей хоккейного ЧБ

В хоккейном чемпионате Беларуси также не обходится без ярких матчей. Так, «Динамо-Молодечно» на домашнем льду одержало самую крупную победу над «Неманом» за время выступления в Экстралиге, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Первый период прошел при равной расстановке сил и закончился со счетом 1:1, а вот дальше динамовцы начали показывать яркую и сверхрезультативную игру.