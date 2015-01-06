«Динамо-Минск» обыграл «Атлант» — 4:2

Новости Беларуси. Три очка везут в Минск из подмосковных Мытищ хоккеисты столичного «Динамо». В своей второй игре чемпионата КХЛ в наступившем году им удалось переиграть не хватающий звёзд с неба «Атлант» – 4:2.

Начало игры складывалось для зубров не очень оптимистично – им дважды пришлось отыгрываться после хозяйских шайб в первом и втором периодах.

Но затем «бело-синие» прибрали инициативу к собственным рукам и сменили роль догоняющих на роль догоняемых.

На экваторе матча Джонатан Чичу впервые вывел Динамо вперёд, а затем в заключительной трети его начинание укрепил Алексей Калюжный, рассказали в программе «СТВ-Спорт».