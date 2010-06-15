«Динамо-Минск» и «Неман»: выигрышная серия минчан в погоне за «БАТЭ» продолжается

К домашнему матчу 14 тура против гродненского «Немана» динамовцы подошли с хорошим результатом: 4 победы подряд. Причем, за последнюю неделю «Динамо-Минск» в сухую переиграл своих главных конкурентов в погоне за «БАТЭ» - ФК «Минск» и «Белшину».

Так что, вряд ли кто-то предполагал, что обитающий на противоположном полюсе турнирной таблицы «Неман», доставит бело-голубым неприятности. Частично так оно и вышло. «Динамо» вряд ли может пожаловаться, что перетрудился.

Если нападение «Немана» проблем не доставляло, то железобетонная оборона стала одной большой неразрешимой задачей. Имея тотальный контроль над мячом, а с середины второго тайма практически не выходя из штрафной гостей, «Динамо» никак не мог забить.

Кучу выгодных моментов минчане растранжирили и сами А где-то им просто не повезло. Н на 5-ой минуте дополнительно времени гродненский железобетон все таки рухнул. Сергей Кисляк отправил-таки мяч в сетку.