«Динамо-Минск» и «БАТЭ»: на следующий день после игры тренер минчан Сергей Гуренко подал в отставку

Матч проходил в Минске. Ключевой эпизод произошел в компенсированное время. Именно тогда прорвавшись на ударную позицию Ренан Бресан принес «БАТЭ» минимальную победу. Далее вулкан страстей разгорелся с полной силой на послематчевой пресс-конференции.

Виктор Гончаренко, гл. тренер ФК «БАТЭ»: Очень закрытая была игра. Считаю, что победил тот, кто был сильнее. Традиционно пробовали атаковать, но «Динамо» сыграло очень закрыто. Где-то мы чуть более смелее были, хотя несколько опасных контратак мы допустили.

Сергей Гуренко, гл. тренер ФК «Динамо-Минск»: Ровно полгода назад мой коллега нелицеприятность высказался в адрес моей команды Были сказаны слова, что игра была низкого уровня и на поле была одна команда. Где бы я ни работал и что бы я не делал, эти слова были со мной всегда. Ни один коллега не имеет право обсуждать чужую команду. Про свою команду можешь говорить, что хочешь, это первое.

Виктор Гончаренко, гл. тренер ФК «БАТЭ»: Сережа, это детские обиды.

Сергей Гуренко, гл. тренер ФК «Динамо-Минск»: Какие обиды. Я что тебе, ребенок что ли! Другой вопрос, что футбол — это игра. Мне не стыдно за ребят, не стыдно за этот футбол. Я не считаю, что был закрытый футбол. Был хороший футбол в исполнении двух команд.

На следующий день Сергей Гуренко подал в отставку, который была принята. Исполнять обязанности тренера будет Сергей Солодовников.