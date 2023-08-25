«Девчонки заряжены, хотят тренироваться». В Беларуси появилась женская команда по хоккею

В Беларуси в новом сезоне появится женская команда по хоккею, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Она будет организована на базе школы «Динамо-Джуниверс».
В Беларуси в новом сезоне появится женская команда по хоккею, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Она будет организована на базе школы «Динамо-Джуниверс».
В ней будут играть девочки разного возраста – 2010 года рождения и старше. Они начнут соревновательную практику с группы К юношеской лиги. В Минске команда будет выступать под брендом «Женская сборная». И в матчах против этой команды мальчики должны будут соблюдать определенные правила – не применять силовые приемы. Отметим, в турнире среди ребят девичья команда будет выступать не вне конкурса, а на общих основаниях.
Лидия Малявко, главный тренер команды «Женская сборная»:
Девчонки максимально заряжены, все хотят сильно тренироваться, работать. Видно очень огромное желание у них. И мне тем более приятно работать в такой атмосфере, мы всегда даже ждем следующего дня, чтобы вот-вот тренировка. Работаем на самом деле над катанием, очень серьезная подготовка на катание с владением клюшкой. И какие-то мы предыгровые схемы начинаем тактические изучать. Виден рост девчонок, но работы много. Мы этого не боимся, все нам помогают.