«Девчонки заряжены, хотят тренироваться». В Беларуси появилась женская команда по хоккею

В Беларуси в новом сезоне появится женская команда по хоккею, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Она будет организована на базе школы «Динамо-Джуниверс».

В ней будут играть девочки разного возраста – 2010 года рождения и старше. Они начнут соревновательную практику с группы К юношеской лиги. В Минске команда будет выступать под брендом «Женская сборная». И в матчах против этой команды мальчики должны будут соблюдать определенные правила – не применять силовые приемы. Отметим, в турнире среди ребят девичья команда будет выступать не вне конкурса, а на общих основаниях.