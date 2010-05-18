Детско-юношеские хоккейные школы Беларуси получают подарки

Хоккеисты Национальной сборной страны, забросившие победные шайбы на чемпионате мира по хоккею в Германии, получили сертификаты на 25 миллионов рублей.Так Президентский спортивный клуб поощрил лучших игроков. А они, в свою очередь, перечислили деньги спортивным школам, которые выбирают сами. Алексей Калюжный сделал подарок хоккейной школе «Юность». Второй раз выбрать школу он доверил Андрею Мезину. 25 миллионов рублей отправились Спортивной детско-юношеской школе Олимпийского резерва. А вот материально-спортивную базу Гродненской школы улучшил Михаил Стефанович. Именно он забил решающую шайбу в заключительном матче с датчанами.