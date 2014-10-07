Детский футбольный тренер: Когда приходишь в школу, там настолько слабые ребята, что просто удивляешься

Новости Беларуси. Почему подающие большие надежды белорусские парни при переходе с детско-юношеского уровня во взрослый футбол останавливаются в своем развитии, а то и вовсе деградируют? Своими соображениями на эту тему с программой «Неделя спорта» на СТВ поделился один из лучших детских тренеров Беларуси Станислав Пармонов. Он знает, о чем говорит, ведь его воспитанники выиграли немало турниров в Европе и играют в национальных сборных страны.

Станислав Пармонов, тренер детской команды ФК «Динамо» (Минск):

В клубе «Динамо-Минск» созданы великолепные условия для подготовки игроков хорошего уровня. Мы практически ни в чем не уступаем европейским клубам. Единственное – это проблема отбора. Мы сталкиваемся с этой проблемой, когда ходим по школам, выбираем ребят. Очень мало детей, которые соответствуют требованиям.

Если раньше, допустим, лет 10-15 назад, чтобы найти одного хорошего мальчика, надо было просмотреть порядка 50 человек, то, когда я делал последний отбор, практически из 100-150 ребят еле-еле можно выбрать одного. Даже не понимаю, что происходит, но с каждым годом все труднее и труднее подбирать детей. Возможно, сказываются игровые приставки, компьютеры. Дети не двигаются, родители с ними не занимаются. Когда приходишь в школу, там настолько слабые ребята, что просто удивляешься. Раньше такого не было.

Мы были на стажировке в «Парме», посмотрели, как там тренируются молодежные команды, в частности, детская. Больших отличий я не увидел. Единственное, что по менталитету отличаются. Если там эти ребята приходят, сами понимают, для чего они пришли, то у нас почему-то родители думают, что тренеры должны детей в этом убедить, что это им нужно. Нужно это самим детям. Большое отличие в менталитете детей европейских и наших.

В Европе работает система скаутов. Бывшие футболисты, ветераны посещают все детские соревнования в регионе, в пригороде. Они постоянно отслеживают талантливых ребят. В конце сезона они, допустим, меняют 5-6 человек. Самых слабых убирают, на их место приходят ребята посильнее. В этом, конечно, мы на сегодняшний день отстаем.

Такие страны, как Италия и Испания, где футбол – это религия, там с молодых ногтей они грезят футболом, постоянно об этом думают. У нас, к сожалению, такого подхода к футболу нет.