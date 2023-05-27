Детские соревнования по велоспорту «Першы ровар» в Минске собрали более 400 участников

Новости Беларуси. Более 400 участников и десятки интерактивных площадок. В столице проходят детско-юношеские соревнования по велоспорту «Першы ровар», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В этот раз праздник заглянул в Партизанский район. Здесь собрались мальчишки и девчонки от 2 до 12 лет.

Некоторые из них научились кататься только вчера, а сегодня уже готовы пробовать свои силы в первых гонках. Соревнования проходят по четырем направлениям: массовые заезды, маунтинбайк, фигурное вождение, а также детские старты. Помимо спортивной программы, для участников и болельщиков подготовили обширную развлекательную: квесты, креативные фотозоны, выступления творческих коллективов и трюки на велосипедах.

Вчера купили велосипед, но не успели зарегистрировать ребенка на соревнования. Вчера она чуть-чуть расстроилась, но сегодня за счет того, что организованы квесты, различные зоны, ребенку очень понравилось.

Приехала с нашей участницей из 10-й школы, будем представлять ее, и с сыном. Еще привезли с собой много детей. Думаю, что будет интересно. Хорошая концертная программа.

В прошлый раз я упала на повороте, и сейчас очень как-то страшно.

Артем Цуран, заместитель председателя Мингорисполкома:

Интерес появился у родителей, которые уже знают, что этот праздник проходит. Детишки самые маленькие, возраста 6-7-летнего, еще соревнуются не на велосипедах – на беговелах. Но там целые баталии олимпийские проходят среди такой программы. Это не только спортивная часть, конечно. Это и развлекательная, это знакомство с разными видами велоспорта, в том числе экстремальными. Ребятам это всегда очень интересно.

Уже в следующую субботу, 3 июня, детско-юношеские соревнования по велоспорту «Першы ровар» пройдут в Московском районе. Завершится сезон в октябре на велодроме «Минск-Арены».