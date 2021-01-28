«Дети наши ездят хорошо на лыжах». В Беларуси идёт борьба за выход в финал республиканского турнира «Снежный снайпер»

Эти ребята – победители и призеры районных соревнований. Самым младшим участникам от 10 до 11 лет. В 2021 году принимают участие и ребята 2004 года рождения, это самая старшая возрастная категория. Всего на городском турнире представлены девять команд из каждого района Минска

Светлана Макрицкая, директор Минского центра физвоспитания и спорта учащейся молодежи:

В каждой команде по 22 участника. Это любители, чаще всего общеобразовательных учреждений Минска. С каждым годом мы замечаем, что дети наши ездят хорошо на лыжах. И смотрим, что стрелковая подготовка также у нас улучшилась и благодаря тому, что в регионы Минска была оказана спонсорская помощь Федерацией биатлона и Президентским спортивным клубом. Мы получили и мишенные установки, и ружья, винтовки. У нас есть возможность подготавливать детей на более высоком уровне.