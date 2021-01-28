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«Дети наши ездят хорошо на лыжах». В Беларуси идёт борьба за выход в финал республиканского турнира «Снежный снайпер»

28 января 2021 14:56
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Новости Беларуси. Около двухсот мальчишек и девчонок в четырех возрастных категориях ведут борьбу за выход в финал республиканского турнира среди детей и подростков «Снежный снайпер» на призы Президентского спортивного клуба, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Дети наши ездят хорошо на лыжах». В Беларуси идёт борьба за выход в финал республиканского турнира «Снежный снайпер»-1

Эти ребята – победители и призеры районных соревнований. Самым младшим участникам от 10 до 11 лет. В 2021 году принимают участие и ребята 2004 года рождения, это самая старшая возрастная категория. Всего на городском турнире представлены девять команд из каждого района Минска

«Дети наши ездят хорошо на лыжах». В Беларуси идёт борьба за выход в финал республиканского турнира «Снежный снайпер»-4

Светлана Макрицкая, директор Минского центра физвоспитания и спорта учащейся молодежи:
В каждой команде по 22 участника. Это любители, чаще всего общеобразовательных учреждений Минска. С каждым годом мы замечаем, что дети наши ездят хорошо на лыжах. И смотрим, что стрелковая подготовка также у нас улучшилась и благодаря тому, что в регионы Минска была оказана спонсорская помощь Федерацией биатлона и Президентским спортивным клубом. Мы получили и мишенные установки, и ружья, винтовки. У нас есть возможность подготавливать детей на более высоком уровне.

«Дети наши ездят хорошо на лыжах». В Беларуси идёт борьба за выход в финал республиканского турнира «Снежный снайпер»-7

Финал «Снежного снайпера» стартует 12–14 февраля в Раубичах. Участники главного старта становятся потенциальными кандидатами на зачисление в специализированные спортивные школы, а в перспективе и в национальную сборную страны по биатлону.

# Зимние виды спорта # Фотофакт

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