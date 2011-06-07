Десятка самых красивых голов первого круга чемпионата Беларуси по футболу сезона-2011

Июньская пауза в размеренном течении чемпионата Беларуси среди команд Высшей лиги связана с датским перфомансом сборной Георгия Кондратьева на молодежном Евро. Трехнедельный перерыв, будучи своеобразным разделом между весенним и летним отрезками внутреннего первенства, позволит посмаковать самое вкусное из того, чем попотчевали белорусские футболисты нынешней весной.

10. Сергей Ирха, ФК «Торпедо-БелАЗ» (Жодино).

Его точный удар в стартовом туре принес победу команде над солигорским «Шахтером».

9. Максим Лисовой, ФК «Белшина» (Бобруйск).

Футболист своей результативной игрой на старте чемпионата завоевал симпатии не только бобруйских поклонников игры № 1, но и всех белорусских любителей футбола.

Его сольный проход практически от собственной штрафной к воротам минского «Динамо» в первом туре впечатлил всех.

8. Павел Нехайчик, ФК «БАТЭ» (Борисов).

Голевой успех Павла положил начало разгрому «Витебска» в восьмом туре, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

7. Евгений Зуев, ФК «Гомель».

Любители футбола из города над Сожем бомбардирский дар нападающего, честно говоря, оценивают весьма скептически. А тот, вопреки такой иронии, изо всех сил старается радовать гомельских тифози эффектными взятиями ворот.

В матче с бобруйской «Белшиной» мяч залетел в ворота соперника после элегантного касания Зуева пяткой.

6. Виталий Таращик, ФК «Днепр» (Могилев).

Его красивый удар по воротам солигорского «Шахтера» в девятом туре получился сколь нужным для могилевчан (это взятие ворот случилось аж на пятой компенсированной минуте матча, и, напомним, принесло могилевскому клубу почетную ничью), столь и эффектным.

5. Дмитрий Комаровский, ФК «Шахтер» (Солигорск).

Феноменальным дальним ударом в матче восьмого тура против новополоцкого «Нафтана» нападающий принес своему клубу ничью.

Результат для амбициозных солигорчан, конечно, не ахти какой важный, зато гол Комаровского выше всяких похвал.

4. Дмитрий Платонов, ФК «Гомель».

Любопытным точным ударом гомельчанин в поединке второго тура оставил не у дел и защитника могилевского «Днепра», и голкипера Бориса Панкратова. А что еще более важно – принес своей команде победу.

3. Никита Букаткин, ФК «Нафтан» (Новополоцк).

В последних перед календарной паузой турах новополоцкий хавбек разошелся не на шутку: что ни гол – маленький шедевр. Всем понравился сокрушительный дальний удар в ворота «Витебска» на 92-й минуте недавнего матча девятого тура. Победный, напомним, для «Нафтана» получился у хавбека удар.

2. Сергей Баланович, ФК «Шахтер» (Солигорск).

Обстоятельства успеха: десятый тур, стадион «Динамо-Юни» в Кунцевщине, а в соперниках – «бело-голубые» хозяева арены.

Мощный удар с острого угла стал неотразимым для голкипера столичной команды Андрея Горбунова, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

1. Рафаэл Ледесма, ФК «Динамо» (Минск).

Голов, равных по эффектности удару динамовского бразильца в матче восьмого тура против одноклубников из Бреста, нет. Восхитительный удар прямо в девятку чужих ворот, несомненно, заслуживает право именоваться лучшим голом весны.