Десятикратный чемпион! Хоккейная команда Президента выиграла 12-й республиканский турнир среди любителей

Новости Беларуси. Десятикратный чемпион! Главный трофей 12-го национального турнира среди любительских команд на призы Президентского спортивного клуба вновь по праву достался сильнейшей команде – дружине главы государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Во втором поединке финальной серии турнира хозяева площадки обыграли соперников со счетом 3:2. Подробности у корреспондента Юлии Силипицкой.

Ничего, что уже за тридцать и команда молодости лишь воспоминание. Хоккеистом нельзя стать на время: если хоть раз вышел на лед, то это становится частью жизни. Спустя годы всё так же тянет на ледовую арену и всё так же хочется красивой игры. Национальные соревнования по хоккею с шайбой среди любительских команд на призы Президентского спортивного клуба стали мостиком между прошлым и настоящим. Вот уже 12-й год кряду идет настоящая борьба за главный трофей, ведь семь команд со всей страны мечтают о победе. Такой хоккей полюбился и болельщикам: трибуны всегда заполнены, ведь это праздник спорта и здоровья.

Болельщики:

Очень нравится!

Они выкладываются настолько, насколько могут. Нам это нравится!

Классный хоккей, мне очень нравится!

Второй год подряд ездим, нравится очень!

Ощущение хоккейного праздника.

Мне очень нравится хоккей, потому что это мой любимый вид спорта.

Рады, что забили. Я болел за Беларусь.

У меня папа хоккеист, я буду хоккеистом.

На этот раз в финал прошли команды Президента и Минской области, игра в серии до двух побед. Сегодня команда Президента вышла на лед с преимуществом в одну победу, однако областники были настроены решительно, ведь так сладок этот запах победы. Лед плавился под громкие аплодисменты трибун. Первый период стал безголевым, однако во второй 20-минутке шайбы буквально решетили ворота соперников – 3:1 в пользу хозяев площадки. И вот развязка. Скоростная игра, голевые моменты, накал страстей запредельный. Но звучит финальная сирена, итоговый счет на табло – 3:2. В 10-й раз команда главы государства становится победителем. «Наш козырь – мастерство и сплочённость». Команда Президента выиграла 12-й республиканский турнир среди любителей хоккея